أوقاف الوسطى تعقد دورة بعنوان (المحفّظ الجديد)

غزة- وكالة الراي

عقد قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى دورة بعنوان (المحفّظ الجديد)، استهدف العاملين الجدد على بند التشغيل المؤقت على مدار ثلاثة أيام بواقع محاضرتين لكل لقاء.

بدوره ،أكّد رئيس القسم أ. محمد الناعوق على أهمية الدورة في الارتقاء بدور المحفّظين ومراكز التحفيظ التي تهدف إلى تربية الجيل على موائد القرآن الكريم، داعيًا إلى ضرورة متابعة العمل الإلكتروني لبرنامج التحفيظ؛ لتقديم خدمة متميزة وسهلة الاستخدام، وإحداث نقلة نوعية لعمل التحفيظ في القطاع.

من جهته ،استعرض رئيس شعبة التحفيظ أ. محمود نصار أهم المواضيع التي طرحتها الدورة حول خطة الحفظ والمراجعة، وصفات المحفّظ الجيد، وفن إدارة الحلقة، والتربية القرآنية، وطرق التحفيز.

يُذكر أن الدورة اختتمت بعرض LCDلشرح برنامج التحفيظ الإلكتروني، وكذلك تطبيق (حلقتي) الخاص بحلقات التحفيظ الميدانية، مع بيان كيفية استخدامه.

