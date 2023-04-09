كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنظّم نشاطًا دعويًّا بعنوان (خيمة رمضانية)

غزة – وكالة الرأي:

نظّم مجلس طالبات كلية الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية نشاطًا دعويًّا بعنوان (خيمة رمضانية)، بمشاركة طالبات الكلية؛ بهدف تعزيز العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك.

بدورها أوضحت المُحاضرة في الكلية أ. إيناس الكاشف أن تنظيم الخيمة الرمضانية يأتي في إطار استغلال أجواء رمضان الفضيل في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الحديث عن مكارم أخلاق الصحابيات رضي الله عنهن؛ من أجل الاقتداء بهنّ.

وتخلّل الخيمة توزيع الهدايا والتمور على الطالبات وسط أجواء من البهجة والسعادة؛ لتعزيز العلاقة الاجتماعية بين جموع الطالبات.