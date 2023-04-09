وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من " تدريب مهني الشمال" قضايا تعليمية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف رفح يتفقد المرحلة النهائية لإعمار مسجدي بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تكرّم اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا وكوكبةً من الحافظين لأجزاء منه وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنظّم نشاطًا دعويًّا بعنوان (خيمة رمضانية) وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير قلقيلية تشيع الشهيد عاهد سليم وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة نور النبيه تطلق المكتبة القيمية الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة خان يونس تُنهي ملفات "34" غارماً وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تعقد دورة بعنوان (المحفّظ الجديد) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ التصفيات النهائية لمسابقة "بالقرآن نسمو"
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من " تدريب مهني الشمال" قضايا تعليمية

09 نيسان / أبريل 2023 02:14

تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من " تدريب مهني الشمال" قضايا تعليمية
تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من

شمال غزةوكالة الرأي:

تباحث مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، اجتماعه مع وفد من مركز التدريب المهني في شمال غزة، في آليات تعزيز أهمية التدريب المهني لدى الطلاب.

وحضر الاجتماع إلى جانب أ. صالحة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التخطيط أ. إبراهيم الشلفوح، فيما تكون وفد مهني الشمال من نائب مدير المركز م. سعيد الحضري، وعضوية م. أحمد البراوي، وم. محمد ياسين.

بدوره، رحب أ. مدير التربية والتعليم بالوفد، مثمنا جهود المركز المهني وتعاونه الدائم مع المديرية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في الشمال.

كما استعرض مدير التربية والتعليم مع الوفد الزائر سبل الترويج وتعزيز ثقافة التدريب المهني لدى الطلبة، مؤكداً على أن المديرية لن تدخر جهداً في توفير كل الاحتياجات التي تتطلبها العملية التعليمية في محافظة الشمال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟