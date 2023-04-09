تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من " تدريب مهني الشمال" قضايا تعليمية

شمال غزة – وكالة الرأي:

تباحث مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، اجتماعه مع وفد من مركز التدريب المهني في شمال غزة، في آليات تعزيز أهمية التدريب المهني لدى الطلاب.

وحضر الاجتماع إلى جانب أ. صالحة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التخطيط أ. إبراهيم الشلفوح، فيما تكون وفد مهني الشمال من نائب مدير المركز م. سعيد الحضري، وعضوية م. أحمد البراوي، وم. محمد ياسين.

بدوره، رحب أ. مدير التربية والتعليم بالوفد، مثمنا جهود المركز المهني وتعاونه الدائم مع المديرية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في الشمال.

كما استعرض مدير التربية والتعليم مع الوفد الزائر سبل الترويج وتعزيز ثقافة التدريب المهني لدى الطلبة، مؤكداً على أن المديرية لن تدخر جهداً في توفير كل الاحتياجات التي تتطلبها العملية التعليمية في محافظة الشمال.