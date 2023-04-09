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مديرية شمال غزة تشارك في حفل السرد القرآني بروضة "علماء وقادة"

09 نيسان / أبريل 2023 02:17

مديرية شمال غزة تشارك في حفل السرد القرآني بروضة "علماء وقادة"
مديرية شمال غزة تشارك في حفل السرد القرآني بروضة

شمال غزةوكالة الرأي:

شاركت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، في حفل السرد القرآني للعشرات من أطفال روضة "علماء وقادة".

ومثّل المديرية، مدير الدائرة الفنية أ. أحمد ابو هربيد، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم.

وفي كلمة له، أشاد أ. أبو هربيد بجهود القائمين على الروضة التي أثمرت هذا الإنجاز المهم والمتمثل في حفظ الأطفال "جزء عمّ"، ما يعكس مدى الاهتمام بالقرآن الكريم.

وأعرب أ. أبو هربيد عن سعادته وهو يرى هذه الثلة من الأطفال وهم يرددون سور القرآن الكريم بالرغم من صغر سنّهم حيث لم يتجاوزا سن الخامسة من أعمارهم، ما ينبئ بمستقبل زاهر لهم إذا ما تواصل الاهتمام بهم ورعايتهم ليكونوا بالفعل من قادة وعلماء الشعب الفلسطيني.

وشهد الحفل إلى جانب سرد القرآن الكريم، العديد من الفقرات المميزة مثل الخطابة والقصص القرآني والوقوف على المتشابهات الواردة في "جزء عمّ".

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق المشترك بما يخدم الواقع التعليمي والمهني.

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