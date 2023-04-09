الزراعة تنفذ زيارات ميدانية على مربى النحل في منطقة جباليا

شمال غزة – وكالة الرأي:

نفذ قسم النحل في دائرة الإنتاج الحيوانى، عدة زيارات ميدانية على مربى النحل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، بهدف إرشاد النحالين المحليين بأهم المعاملات التي يجب القيام بها في هذا الموسم.

وتضمنت الزيارة شرحًا مفصلًا لطرق تربية النحل والعناية به، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات والأمراض التي تؤثر على النحل وتسبب خسائر في الإنتاجية.

بدوره، أشار م. إيهاب طه إلى أهمية العناية بالنحل في فصل الربيع، حيث يتم تكاثر النحل، وبالتالي يجب العمل على توفير الغذاء اللازم للنحل وتوفير الظروف المناسبة للنمو والتطور.

وشدد طه على ضرورة إجراء فحص دوري للنحل للتأكد من عدم تعرض النحل للأمراض والآفات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قسم النحل فى وزارة الزراعة لدعم المزارعين وتوفير الدعم الفني والتوجيهات اللازمة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية.