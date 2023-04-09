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دعا لتشكيل لجنة تحقيق

الإعلام الحكومي يستنكر اعتداء أمن "وكالة الغوث" على الصحفي أبو رياش

09 نيسان / أبريل 2023 02:38

الصحفي عبد الحكيم أبو رياش
الصحفي عبد الحكيم أبو رياش

غزة - وكالة الرأي :

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي تعرض الزميل عبد الحكيم أبو رياش مصور "العربي الجديد" للاحتجاز والتهديد ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه، من قبل عناصر الأمن في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ودعا المكتب "الأونروا" إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومساءلة المعتدين على الصحفي أبو رياش، ورد اعتبار الزميل الصحفي، حفاظا على حرية الصحافة وحماية لحق الصحفي الفلسطيني في أداء دوره بحرية.

وأكد المكتب في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المصور كان في مهمةٍ صحفية لتغطية إضراب الموظفين العاملين في مؤسسات الأونروا ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي أقرها اتحاد الموظفين العرب، حيث تم توقيفه دون سببٍ لذلك واستدعائه وتهديده بكسر الكاميرا ومسح كل ما تم تصويره، بحسب إفادته.

وأعرب المكتب عن تضامنه الكامل مع الزميل أبو رياش أمام هذا الاعتداء المخالف للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير.

وأبدى استغرابه من هذا السلوك المنافي لمهام موظفي وكالة الغوث ضد الصحفيين الذين ينقلون الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الفلسطيني.

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