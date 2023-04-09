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الأسير خضر عدنان مضرب لليوم الـ64 بوضع صحي خطير

09 نيسان / أبريل 2023 03:30

الأسير خضر عدنان
الأسير خضر عدنان

 يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب  جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله لليوم الـ64 على التوالي.

وشهد الوضع الصحي للأسير تدهور مستمر، حيث وصل إلى مرحلة صحيّة خطيرة، وتزداد خطورة مع مرور الوقت.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان يُعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التّركيز، عدا عن الآلام الشّديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرًا بدأ يُعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وتحتجزه إدارة السّجون حتى اليوم في (عيادة سجن الرملة) في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يقوم السّجانون بفتح الضوء عليه، كما وترفض نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

 

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