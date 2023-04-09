مدرسة "فالتر" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة العربية

الوسطى - وكالة الرأي:

نفذت مدرسة رودلف فالتر الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، درساً توضيحياً في مبحث اللغة العربية للصف الثالث الأساسي بعنوان (من أخلاقنا)، بحضور المشرفة التربوية د. عبير المصري ومديرة المدرسة أ. دينا عايش وتنفيذ المعلمة أ. ميساء أبو شمالة، ومشاركة معلمات المبحث بمدارس مديرية الوسطى.

مديرة المدرسة رحبت بالحضور، وشكرت المعلمة أبو شمالة على تنفيذ هذا الدرس، وتحدثت عن الدروس التوضيحية ودورها في شرح الدروس وتبسيطها، وغرس القيم التربوية والإنسانية في نفوس الطلبة، إضافة لتبادل الخبرات بين المعلمات.

المشرفة التربوية د. عبير المصري شكرت إدارة المدرسة والمعلمة أبو شمالة على تنفيذ الدرس التوضيحي الذي شهد تفاعل كبير بين الطلاب، وتحدثت عن أهمية الدروس التوضيحية في تبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين المعلمين، وأشادت بربط الدرس بالجوانب الوطنية والقيم الوطنية والدينية.

واستخدمت المعلمة أبو شمالة مجموعة من الاستراتيجيات التربوية منها استراتيجية البيانو، واستراتيجية قراءة الأصدقاء والقراءة العكسية والقراءة بدلالة الصورة واستراتيجية القبعات الست وتمثيل الأدوار ودور المسحراتي وخبر عاجل ولعبة الصراف الآلي والأناشيد الهادفة، كما استخدمت العديد من الوسائل البصرية كالبطاقات والأعلام والأزياء التراثية، وربطت الدرس بالقيم الوطنية والقيم الدينية.