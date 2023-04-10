ليون يحقق فوزًا جديدًا ومارسيليا يواصل إهدار النقاط

واصل ليون صحوته عندما قلب الطاولة على ضيفه رين بفوز ثمين 3-1 الاحد في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان رين البادئ بالتسجيل عبر قلب هجومه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 11، لكن ليون انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية تناوب عليها كورنتان توليسو (60) وألكسندر لاكازيت (68) وبرادلي باركولا (79).

وعزز لاكازيت موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا بفارق هدف واحد خلف المتصدرين مهاجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي وليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد.

واستعاد ليون توازنه بسرعة عقب خروجه من مسابقة الكأس على يد نانت (صفر-1) الاربعاء، وحقق فوزه الثاني تواليا بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وارتقى ليون الذي كان تغلب على باريس سان جرمان المتصدر 1-صفر في "بارك دي برانس" في المرحلة الماضية، الى المركز السابع برصيد 47 نقطة منعشا آماله في المنافسة على إحدى البطاقات القارية حيث تفصله خمس نقاط عن ليل صاحب المركز الخامس المؤهل لمسابقة "كونفرنس ليغ"، و11 نقطة عن موناكو صاحب المركز الرابع المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال مدربه لوران بلان عقب المباراة "عليك دائمًا أن تتحلى بالإيمان في الرياضة والحياة. غالبًا ما تكون المباراة الأخيرة في سلسلة من ثلاث مباريات في أسبوع هي الأكثر صعوبة بدنيًا وبعد خيبة الأربعاء، كانت الدقائق الـ45 الأولى خير دليل على ذلك حيث استفاد منها رين وسجل هدفا وكان بإمكانه الاستفادة أكثر".

وأضاف "كنت واثقًا من أننا سنتحسن في الشوط الثاني وكنت على صواب لأننا ضربنا بقوة في الشوط الثاني".

في المقابل، واصل رين نزيف النقاط ومني بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السادس.

وبدوره واصل مرسيليا نزيف النقاط وفشل في اللحاق بلنس الى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مضيفه لوريان.

وهو التعادل الثاني تواليا لمرسيليا والثالث في مبارياته الثلاث الاخيرة فتراجع الى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف شريكه السابق لنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما عزز لوريان موقعه في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

وفرط موناكو في فرصة تشديد الخناق على مرسيليا بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه نانت 2-2.

وتقدم موناكو بهدفين نظيفين في الشوط الاول عبر أكسل ديساسي (21) والبلجيكي إليوت ماتازو (30)، ورد نانت بهدفين للدولي المصري مصطفى محمد (65) ولودوفيك بلاس (78).

وسجل محمد هدفه الشخصي لاثاني والثالث لنانت لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في الدقيقة 85.

وعزز موناكو موقعه في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما رفع نانت رصيده الى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وواصل أوكسير سعيه الى الابتعاد عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية بفوزه الثاني تواليا وكان على حساب مضيفه أجاكسيو صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير بثلاثة اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها المالي بيراما توريه (3) ونونو دا كوشتا من الرأس الأخضر (6) وميكايل ألفونس (45+1 خطأ في مرمى فريقه).

وصعد أوكسير الى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بريست الذي أهدر فوزا في المتناول على حساب مضيفه رينس وسقط في فخ التعادل بهدف لبيار لي-ميلو (6) مقابل هدف للانكليزي فولارين بالوغان (90 من ركلة جزاء).

وهو الهدف الثامن عشر لبالوغان هذا الموسم فتساوى مع لاكازيت في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

واستعاد تولوز نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بهدفين للهولندي ثييس دالينغا (31) والدولي الجزائري فارس شايبي (85) مقابل هدف لإيلي واهي (88).

ولم تكن حال تروا الثامن عشر أفضل من أجاكسيو وخسر أمام ضيفه كليرمون فيران بهدفين نظيفين سجلهما النمسوي محمد شام (27) ويوهان غاستيان (30).

وعزز كليرمون فيران موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين امام تولوز الذي انتزع المركز الثاني عشر من مونبلييه بفارق نقطة واحدة.

( ا ف ب)