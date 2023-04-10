السياحة تنفذ 67 زيارة تفتيشية للمنشئات السياحية منذ بداية 2023

غزة- وكالة الرأي

نفذت وزارة السياحة والآثار 67 زيارة تفتيشية للمنشئات السياحية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمةمن العام الجاري 2023، للوقوف على إجراءات السلامة المتبعة فيها وتسوية أوضاعها القانونية.

وبين د. زكريا الهور مدير عام المهن السياحية أن الوزارة خصصت طاقماً متدرباً لمتابعة هذا الملف وتسجيل تقارير نتائج الزيارات سعياً من الوزارة لضبط الحالة العامة للمنشئات السياحية بما يسهم في قيامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور في ظل حماية قانونية.

وأكد الهور أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة حالة الاستثمار الداخلي في القطاع وإسناد أصحاب المنشئات بالحلول اللازمة لتجاوز عقباتهم، والتسهيلات الممكنة للعمل ضمن بيئة استقراريه وكان من ذلك قرار تمديد خصم 50% على رسوم الترخيص للمنشآت السياحية لنهاية العام.