شرطة تل السلطان تُنهي خلافات مالية بقيمة "72" ألف دولار

رفح - وكالة الرأي:

أنهى قسم الشكاوى المالية بمركز شرطة تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ثلاثة خلافات مالية بين عدد من المواطنين على إثر معاملات تجارية وخلافات حول ميراث عائلي بلغت قيمتهما الإجمالية "47" ألف و"300" دولار و"87" ألف شيكل.

وفي هذا الصدد أوضح مدير مركز شرطة تل السلطان المقدم وائل الهمص أن القسم أنهى شكوى بين اثنين من المواطنين حول خلافٍ على منزل، وسيارة وقطعة أرض، ومبلغ مالي" تقدر قيمته الإجمالية حوالي "40" ألف دولار.

في السياق ذاته أنهى قسم الشكاوى المالية بالمركز، خلافين ماليين بقيمة "7300"دولار، و"87" ألف شيكل بين عدد من المواطنين، حول معاملات "بيع وشراء" تجارية، بعد استدعاء أطراف الخلافات وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى اتفاق يقضي بدفع المبالغ على عدة شهور متتالية والتنازل عن القضايا حسب الأصول.