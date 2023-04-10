وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 11 إصابة في 16 حـادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة تل السلطان تُنهي خلافات مالية بقيمة "72" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنفذ 67 زيارة تفتيشية للمنشئات السياحية منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2505) الاثنين10/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة ضابط وجندي إسرائيليين خلال اشتباكات مسلحة بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر يوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية تعلن معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

10 نيسان / أبريل 2023 12:22

أرشيف
أرشيف

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، معايير صرف الدفعة الـ 47 من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لوكالة "الرأي"، إنه سيتم صرف هذه الدفعة من المنحة لكل من استلم أقل من 37 مرة، ولا يستفيد شؤون اجتماعية.

وأضافت أنه سيتم استكمال الأسماء من كشف الشؤون (مدقق ومعتمد) على أن يكون فعال مسبقاً في ملف القطرية، وفقاً لعدة معايير، مبينة أن الصرف سيكون للأسر التي استلمت أقل من 8 مرات، ولديها شخص أعزب فما فوق.

وأشارت الكحلوت إلى توقيف المنحة عن المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم، كما تم توقيف المنحة عمن ليس لديه جوال لحين تعديل بياناته عبر برنامج الدخول الموحد، كذلك توقيفها عمن لديهم تصريح عمل للداخل وحالته فعال.

وأكدت أن هذه الدفعة لايوجد بها أسماء جديدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟