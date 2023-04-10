التنمية تعلن معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، معايير صرف الدفعة الـ 47 من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لوكالة "الرأي"، إنه سيتم صرف هذه الدفعة من المنحة لكل من استلم أقل من 37 مرة، ولا يستفيد شؤون اجتماعية.

وأضافت أنه سيتم استكمال الأسماء من كشف الشؤون (مدقق ومعتمد) على أن يكون فعال مسبقاً في ملف القطرية، وفقاً لعدة معايير، مبينة أن الصرف سيكون للأسر التي استلمت أقل من 8 مرات، ولديها شخص أعزب فما فوق.

وأشارت الكحلوت إلى توقيف المنحة عن المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم، كما تم توقيف المنحة عمن ليس لديه جوال لحين تعديل بياناته عبر برنامج الدخول الموحد، كذلك توقيفها عمن لديهم تصريح عمل للداخل وحالته فعال.

وأكدت أن هذه الدفعة لايوجد بها أسماء جديدة.