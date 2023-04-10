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"التعليم" تعلن موعد إجازة الفترة الدراسية الثالثة

10 نيسان / أبريل 2023 12:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الإثنين، عن موعد إجازة الفترة الدراسية الثالثة.

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إن الإجازة ستبدأ من يوم الجمعة 14 أبريل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر السعيد.

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