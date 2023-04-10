أوقاف الوسطى تُطلق مشروع سرد القرآن الكريم على مراحل

غزة- وكالة الرأي

أطلق قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى، مشروع سرد القرآن الكريم على مراحل، وصولًا إلى سرده كاملًا على جلسة واحدة، والذي يستهدف ٦٠ طالبًا من طلاب حلقات ديوان الحفاظ وفق معايير ونقاط يجتاز خلالها الطالب الاختبار.

وأكد رئيس القسم محمد الناعوق، أن المشروع يأتي ضمن برامج الجودة والإتقان في الحفظ، التي أطلقها القسم منذ العام الماضي، وصولًا إلى حافظ متقن للقرآن الكريم، منوهًا بأن المشروع سيخرّج طلبة متقنين ومتمكنين في التلاوة والحفظ وتفسير الآيات القرآنية.

من جهته، أوضح رئيس شعبة ديوان الحفاظ أ. فادي ابو دوابة أن الأوقاف تُشرف على ١٨ حلقة ديوان حفاظ، تضم أكثر من ١٠٠ حافظ لكتاب الله، مبينًا أن برامج متابعة الحلقات تعتمد على أساس الجودة وإتقان الحفظ والتلاوة.