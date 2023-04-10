الزكاة بالأوقاف توزّع مساعدات نقدية على الأُسَر المتعففة

غزة- وكالة الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعدات نقدية موزّعة على 60 أسرة متعففة بواقع 170 شيكلًا لكل أسرة، وبإجمالي 10,200 شيكل بتبرع كريم من فاعل خير.

بدوره، أكّد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن المساعدات تأتي لتخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها قطاع غزة، منوهًا بأن إدارته نفّذت مشاريع متنوعة خلال الشهر الكريم.

ودعا رجال الأعمال والمقتدرين إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، والمساهمة في التخفيف عن كاهلهم؛ من أجل تلبية احتياجاتهم الحياتية والأساسية.