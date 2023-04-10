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بمشاركة 70 داعيةً وخطيبًا...

أوقاف غزة تنفّذ مشروع القافلة الدعويّة الرمضانيّة

10 نيسان / أبريل 2023 01:08

أوقاف غزة تنفّذ مشروع القافلة الدعويّة الرمضانيّة
أوقاف غزة تنفّذ مشروع القافلة الدعويّة الرمضانيّة

غزة- وكالة الرأي
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة مشروع القافلة الدعويّة الرمضانيّة، بمشاركة 70 داعية وخطيبًا، استهدفت الأسواق العامة والمنتزهات؛ بهدف تذكير الناس بالطاعات والتقرب إلى الله مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح مدير المديرية م. محمد أبو سعدة، أن القافلة الدعوية لا ينحصر جهدها داخل المساجد فقط، بل في جميع الأماكن والساحات العامة، حسبة لله ونصرة لدينه سبحانه وتعالى، مشيدًا بجهود الدعاة والخطباء والوعّاظ المبذولة تجاه مجتمعهم ودينهم.

وأشار إلى أن الأوقاف تكثّف جهودها الدعوية خاصة في شهر رمضان المبارك؛ من أجل استقطاب الجميع نحو ما يُرضي الله.

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