العامودي: إدارة المظالم وحقوق الإنسان تُجسد مبدأ سيادة القانون

غزة – وكالة الرأي:

قال العميد رائد العامودي مدير إدارة المظالم وحقوق الإنسان:" أنه تم إنشاء إدارة المظالم وحقوق الإنسان كبادرة من مدير عام الشرطة بهدف فتح سياسة الباب المفتوح لحل شكاوى المواطنين العالقة، بالإضافة إلى استقبال المواطنين الذين لديهم شكاوى أو مظالم على العاملين في جهاز الشرطة أثناء تأدية مهامهم مع المواطنين".

وأوضح العميد العامودي أن الإدارة تتكون من ثلاث دوائر تندرج تحتها عدة أقسام منها دائرة حقوق الإنسان وهذه تم استحداثها لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وكذلك التفتيش على مراكز التوقيف بالشرطة ومتابعة الإجراءات والضمانات القانونية للموقوف.

وتابع: هناك دائرة التوعية والإرشاد تختص بالتوعية المباشرة والغير مباشرة مع الجمهور بما يخص الحقوق والواجبات، كما تم تخصيص قسم خاص بتوعية الطلاب وخصوصا الجيل الصاعد وجيل المستقبل.

وبيّن العميد العامودي أن توعية منتسبي الأجهزة الأمنية من المهام الجديدة الموكلة إلى إدارة المظالم.

وذكر العامودي أن هناك دائرة الشكاوى والجمهور تُعنى بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من سلامتها في المراكز والإدارات المتخصصة والتي تهدف إلى تعزيز السلم المجتمعي ومعالجة الشكاوى التي يتم تلقيها ضد أفراد الشرطة أو إساءة استخدام الوظيفة العامة، وهناك قسم خاص يعنى بالتعامل مع النساء المراجعات أو المشتكيات.

وبيّن العميد العامودي أننا نستقبل القضايا الخاصة بسلامة إجراءات الشرطة، وهذه القضايا نقوم بحلها على الفور وإذا ثبت أن هناك مخالفات في سلامة الإجراءات يتم محاسبة ومعاقبة المخالفين حسب الأصول وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وعن القضايا التي يتم استقبالها من خارج قطاع غزة، أكد العميد العامودي:" أننا استقبلنا قضايا العديد من الدول خارج قطاع غزة وكذلك هناك العديد من القضايا التي تصلنا من الضفة".

وعن قنوات استقبال الشكاوى أشار العميد العامودي إلى أنه يتم استقبال القضايا من خلال صفحة مدير عام الشرطة والذي يقوم بدوره بالاطلاع على الشكاوى ودراستها وتحويلها إلى الإدارة.

وتابع: نقوم باستقبال شكاوى من خلال صفحة الشرطة على الفيس بوك، كذلك نقوم باستقبال الشكاوى بشكل مباشر من خلال التوجه إلى مقر إدارة المظالم في مدينة عرفات للشرطة.