وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزّع مساعدات نقدية على الأُسَر المتعففة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُطلق مشروع سرد القرآن الكريم على مراحل وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى: البدء بلقاءات ثقافية في المدارس إحياءً ليوم الأسير وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن موعد إجازة الفترة الدراسية الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية "موهبتي سر نجاحي" مبادرة ثقافية لتطوير الشابات على فن الرسم وكالة الرأي الفلسطينية كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور وكالة الرأي الفلسطينية أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين الرابع عشر وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُنجز أكثر من 21 ألف معاملة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التنظيم المحلية ببلدية غزة تصدر 76 قراراً جديداً
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جولات ميدانية

الزراعة تتابع موسم الأزهار والإنتاج في محاصيل البستنة الشجرية

10 نيسان / أبريل 2023 01:14

الزراعة تتابع موسم الأزهار والإنتاج في محاصيل البستنة الشجرية
الزراعة تتابع موسم الأزهار والإنتاج في محاصيل البستنة الشجرية

غزة- وكالة الرأي

تواصل دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة، جولاتها الارشادية على مزارعي المحافظة.

ونفذ قسمي البستنة الشجرية والتربة والري عدة جولات على آراضي المزارعين لمتابعة موسم الازهار والانتاج في محاصيل البستنة المختلفة،ومن أهمها الزيتون والحمضيات والعنب.

 وخلال الجولة تم تقديم الارشادات والتوجيهات الفنية للمزارعين، وذلك للتغلب على بعض المشاكل التي نتجت عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على نمو وانتاج المحاصيل الزراعية والحد من ظاهرة تبادل الحمل في الزيتون.

بدورهم، حث مهندسو الارشاد المزارعين،على تنظيم فترات وكمياة المياه اللازمة لري الاشجار حسب نوع التربة وعمر النبات،و مكافحة أهم الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الفاكهه المختلفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟