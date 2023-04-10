الزراعة تتابع موسم الأزهار والإنتاج في محاصيل البستنة الشجرية

غزة- وكالة الرأي

تواصل دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة، جولاتها الارشادية على مزارعي المحافظة.

ونفذ قسمي البستنة الشجرية والتربة والري عدة جولات على آراضي المزارعين لمتابعة موسم الازهار والانتاج في محاصيل البستنة المختلفة،ومن أهمها الزيتون والحمضيات والعنب.

وخلال الجولة تم تقديم الارشادات والتوجيهات الفنية للمزارعين، وذلك للتغلب على بعض المشاكل التي نتجت عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على نمو وانتاج المحاصيل الزراعية والحد من ظاهرة تبادل الحمل في الزيتون.

بدورهم، حث مهندسو الارشاد المزارعين،على تنظيم فترات وكمياة المياه اللازمة لري الاشجار حسب نوع التربة وعمر النبات،و مكافحة أهم الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الفاكهه المختلفة.