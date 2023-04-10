تعليم غرب غزة يتفتح معرض "مبادرة لمسات إبداعية"

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مديرة التربية والتعليم غرب غزة، في مدرسة حمامة الأساسية للبنات "ب" المعرض العلمي الثقافي، الذي ضم مبادرة تعليمية تربوية إبداعية تحت عنوان "لمسات إبداعية".

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ورئيس قسم الاشراف أ.فلاح الترك ومن قسم العلاقات العامة والإعلام أ.مجدي الخطيب، ونائب مديرة المدرسة أ.آلاء الظاظا، وعدد من المشرفين والمشرفات ولفيف من معلمات المدرسة.

وفي كلمته شكر أ.حمدي الدلو إدارة المدرسة على إسهاماتها الرائعة في تسهيل تنفيذ المبادرة في المدرسة، متمنياً للمعلمات المنفذات للمبادرة التفوق والنجاح.

كما تقدم للمعلمتان هبة كلاب، وداليا بارود بالشكر والثناء على هذه المبادرات والابداعات الرائعة والمفيدة والتي تساعد في صقل شخصية الطالبات وصولاً بهم إلى الابداع والتميز في شتى المباحث الدراسية.

ومن جانبها رحبت مديرة المدرسة أ.آلاء الظاظا بالحضور موكدةً أن هذه المبادرة تأتي لإكساب الطالبات المهارات الحياتية والقيادية في حياتهن اليومية والتعليمية.

وفي السياق ذاته أبدى مدير التربية والتعليم إعجابه الشديد بالعديد من الزوايا التي تخص المبادرة وتضم عدة أقسام منها العلمية والثقافية والفنية والإعلامية من أعمال الطالبات.

وقدمت الطالبات شرحاً مفصل من خلال التجارب والمهارات العلمية التي تربط بين النظرية والتطبيق، كما شمل المعرض ابداعات الطالبات ضمن برنامج منحى STEAM الشمولي وكذلك الأنشطة الطلابية لتعزيز وصقل شخصية الطلبة من خلال تفعيل دور البرلمان الطلابي في المدرسة.