القانوع: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة غطرسة المستوطنين

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، أن ما تمارسه الجماعات المتطرفة وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أدواتها، مبينًا أنها الخيار الأنجع لمواجهة غطرسة المستوطنين وحكومتهم الفاشية.

واعتبر القانوع اليوم الإثنين أن تسيير مسيرة لآلاف المستوطنين يتقدمهم أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال الصهيوني للمطالبة بشرعنة ما يسمى مستوطنة أفيتار يعكس العقلية الفاشية لهذه الحكومة وسياساتها الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا.

وقال: "إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتسيير مسيرة بالآلاف نحو ما يسمى مستوطنة "أفيتار" قضاء نابلس يؤكد إصرار حكومة الاحتلال الفاشية واستمرار عدوانها على شعبنا ومحاولة تهويدها الأرض والمقدسات".

