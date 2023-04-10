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حماس تنعى الشهيد بلهان وتشيد بأهلنا في أريحا وعَقْبة جَبِر

10 نيسان / أبريل 2023 03:30

الشهيد بلهان
الشهيد بلهان

الضفة المحتلة-الرأي:

زفت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد الفتى محمد بلهان (15 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال، خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد، لنؤكّد فخرنا واعتزازنا بشعبنا الصامد المجاهد في أريحا وعقبة جبر، الذين يتصدون لهذا العدو المتغطرس، ويتقدمون الصفوف في الملحمة الوطنية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك". 

ودعت الحركة أبناء شعبنا في كل المواقع لمواصلة النفير للرباط والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه أمام الهجمة الصهيونية المستمرة.

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