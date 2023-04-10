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أوقاف الشمال تُكرم 150 حافظاً لكتاب الله في مسجد "الشيخ زايد"

10 نيسان / أبريل 2023 06:39

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غزة- وكالة الراي 
كرمت مديرية أوقاف الشمال 150 من حفظة كتاب الله تعالي، وذلك خلال حفل نظمته في مسجد الشيخ زايد في المحافظة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير المديرية د. مرسي سلمان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية وأولياء الأمور.

بدوره،  أكد الأغا أن جيل القرآن وقود للنصر وتحرير المسجد الأقصى المبارك وكل أرضنا المحتلة، منوهاً بأن وزارة الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بملف القرآن الكريم وتعزيز دور الحفظة في نشر الخير وكلمة الحق بين الناس كافة.

وأشار إلي أن التقدم والنجاح لا يأتي إلا من خلال تعزيز المنظومة الدينية والأخلاقية والقرآنية، مبيناً أن العزة والغلبة لجيل الصحوة والنهضة، مشيداً بجهود الحفظة المبذولة في إتمام عملية الحفظ.

ودعا الأغا جموع الحفظة إلى ترجمة القرآن الكريم واقعاً عملياً على الأرض، وفي جميع المعاملات والسلوكيات بين الناس، من أجل استقطابهم للدين، واعمار المساجد بالحفاظ والحافظين.
 

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