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أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع مخاتير ووجهاء حي الدرج

10 نيسان / أبريل 2023 06:43

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غزة- وكالة الراي 
بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة سبل التعاون المشترك مع مخاتير ووجهاء منطقة حي الدرج بالمحافظة، بهدف انجاز كافة الأنشطة المجتمعية المتعلقة بتنظيف وترتيب المقابر والمحافظة على الأملاك الوقفية وغيرها.

بدوره، أوضح أبو سعدة أن الوجهاء والمخاتير لهم بصمة ومؤثرة في توجيه الشباب نحو الأفكار والسلوكيات التي تساهم في رفعة ورقي المجتمع، منوهاً بأن لهم دور واضح في الإصلاح وتعزيز التكافل الاجتماعي بين العائلات.

من جانبه، أشاد ممثل عن الوجهاء والمخاتير الحاج، أبو فؤاد ضبان بجهود وزارة الأوقاف في دعم المسيرة التوعوية والتربوية، معرباً عن سعادته بالتعاون الذي يخدم مجتمع بأكمله.
 

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