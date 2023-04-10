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"الزراعة "تنفذ جولات ميدانية لمزارعي الدفيئات ومشاتل الخضار

10 نيسان / أبريل 2023 06:45

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غزة- وكالة الراي 
نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في محافظة شمال غزة، عدة جولات ميدانية إرشادية على مزارعي الخيار والشمام في الدفيئات وذلك بالتزامن مع وجود خلل في نسبة العقد عند بعض المزارعين، بسبب التذبذب في درجات الحرارة ووجود بعض المشاكل المرتبطة بالمعاملات الزراعية للمحصول.

وخلال الجولة، تم زيارة بعض المشاتل المتخصصة في إنتاج أشتال الخضار للتأكد من جودة الأشتال ومعرفة مدى ملائمتها للظروف المحيطة ومطابقتها للمواصفات الزراعية الفنية.

وأجاب طاقم الارشاد بالرد على استفسارات المزارعين و تقديم الإرشادات اللازمة لزراعة محاصيل ذات جودة وانتاجية عالية
 

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