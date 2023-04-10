أوقاف الشمال تنفّذ مسابقة السرد القرآنية

غزة- وكالة الرأي

نفّذت مديرية أوقاف محافظة الشمال مسابقة السرد القرآنية، بمشاركة 500 طالب وطالبة سردوا سورة البقرة على جلسة واحدة، وذلك في مسجد الخلفاء الراشدين، بحضور شخصيات حكومية وقيادية ومدراء ورؤساء أقسام المديرية.

بدوره، أكد مدير المديرية د. مرسي سلمان على أهمية المشاريع التي تُوصل إلى السرد النهائي للقرآن، والتي تمثّل قفزة نوعية في ملف القرآن الكريم والارتقاء به على جميع المستويات، منوهًا بأن كتاب الله مصدر العزة والكرامة والنصر والتمكين للمتمسكين به.

من جهته أشار رئيس قسم القرآن الكريم أ. إبراهيم عصفورة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشاريع القرآنية والنوعية التي تمثل فخرًا وعزًّا لغزة وفلسطين.

وشكر عصفورة جهد المحفّظين ومَن شارك في التسميع من قسمي الدعوة والمساجد، وأثنى على همة المرشدين ونجاحهم في هذا الإنجاز القرآني، وفي المقابل أيضًا شكرت رئيس العمل النسائي أ. إنعام الشرافي قسمها على جهده في تتويج هذا النشاط المميز.

