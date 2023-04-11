5 أطعمة فائقة الجودة تعزز الذاكرة وقوة الدماغ

إذا كنت تريد معرفة الأطعمة المغذية للدماغ ، فنحن هنا نتحدث عن بعض الأطعمة التي لن تشحذ عقلك فحسب ، بل يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لصحتك، وفقا لموقع " food.ndtv"، يحتاج الدماغ إلى العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للبقاء بصحة جيدة، مما يساعد على بناء خلايا الدماغ ومحاربة الإجهاد.

غذاء قوة الدماغ



إذا كان الدماغ غير صحي ، فسوف تتأثر وظائف جميع أعضاء جسمك، لذلك أدرج الأطعمة التالية في النظام الغذائي، والتي تزيد من قوة الدماغ.

أغذية لتعزيز قوة الدماغ



بشكل عام ، يعتمد العقل الحاد لأي شخص على صحته العقلية، من المعتقد أن الذاكرة ستتحسن أيضًا إذا كان العقل سليمًا.

عين الجمل



الجوز صحي جدا للدماغ، العديد من هذه العناصر الغذائية موجودة فيه ، مما يحسن صحة الدماغ، يزيد تناول الجوز من قدرة الدماغ على العمل، مما يجعله نشيطًا، يحتوي الجوز على فيتامين هـ والنحاس والمنغنيز ، مما يزيد من قوة الدماغ.

منتجات الصويا



يمكن أن يؤثر نقص مادة البوليفينول على الذاكرة، تحتوي منتجات الصويا على مادة البوليفينول التي تسمى الايسوفلافون، تعمل هذه المواد الكيميائية كمضادات للأكسدة وقد تساعد أيضًا في توفير فوائد صحية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الدماغ.

بذور اليقطين



إن تناول بذور اليقطين مفيد جدًا للحفاظ على صحة الدماغ، الزنك موجود فيه ، مما يعزز قوة الذاكرة ويحسن مهارات التفكير، تأكد من إعطائها للأطفال أيضًا ، حتى تتطور ذاكرتهم.

التوت

توجد مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة في التوت وتقوي خلايا الدماغ وتزيد من قوة الدماغ، يمكنك أيضًا إعطاء أطفالك الفراولة والتوت والعليق والتوت وما إلى ذلك.

الشوكولاته الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو الذي يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة يسمى الفلافونويد، مضادات الأكسدة ضرورية لصحة الدماغ لأنها تساعد في الحفاظ على الذاكرة ومكافحة أمراض الدماغ.