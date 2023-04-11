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كأس مصر: الأهلي يحرز لقبه الثامن والثلاثين

11 نيسان / أبريل 2023 09:55

كأس مصر: الأهلي يحرز لقبه الثامن والثلاثين
كأس مصر: الأهلي يحرز لقبه الثامن والثلاثين

ظفر الأهلي بلقبه الثامن والثلاثين من كأس مصر في كرة القدم، بفوزه على بيرميدز 2-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي) في نهائي النسخة التسعين من المسابقة على استاد القاهرة الاثنين.

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 72 من المباراة عبر المغربي وليد الكرتي، قبل أن يدرك محمود عبد المنعم (كهربا) التعادل للأهلي بعد دقيقتين (74).

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين كانت الكلمة العليا فيهما لفريق "القلعة الحمراء" الذي حسم اللقب برأسية حمدي فتحي في الدقيقة 104.

وشهدت المباراة طرد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في الدقيقة 116 بالبطاقة الحمراء المباشرة لتدخله من دون كرة على التونسي فخر الدين بن يوسف.

وبهذا الفوز، استعاد الأهلي وصيف النسخة الأخيرة (2021) وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، اللقب الذي خسره في النسخة الأخيرة لصالح غريمه التقليدي الزمالك في تموز/يوليو 2022، وحرم بيراميدز من تحقيق أوّل لقب في تاريخ النادي.

وهذه المرة الثانية التي يحلّ فيها بيراميدز وصيفاً بعد 2019، عندما خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

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