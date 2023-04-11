برشلونة العقيم يفرط بفرصة الابتعاد عن ريال بفارق 15 نقطة

دفع برشلونة ثمن العقم الهجومي وعدم استغلال الفرص وفرط بفرصة الابتعاد في الصدارة عن غريمه ريال مدريد بفارق 15 نقطة، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه وجاره جيرونا الإثنين في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية هزيمته القاسية في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس على أرضه أمام ريال مدريد برباعية نظيفة ما حرمه من محاولة الفوز بالثنائية.

وكان المدرب تشافي هرنانديس يمني النفس بألا يؤثر هذا السقوط القاسي على تركيز فريقه في الدوري من أجل استغلال الخدمة التي قدمها له فياريال السبت باسقاطه ريال مدريد في معقله 3-2، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن النادي الملكي الى 15 نقطة قبل 10 مراحل على انتهاء الموسم.

لكن العقم الهجومي حرمه من فوزه الخامس توالياً في الدوري والخامس على جيرونا من أصل ست مواجهات جمعته بجاره الكاتالوني على صعيد الدوري (انتهت المباراة الأخرى بالتعادل).

ورغم هذا التعادل المخيب، يبقى لقب "لا ليغا" شبه محسوم لصالح رجال المدرب تشافي على الرغم من بعض المباريات الصعبة التي تنتظرهم من الآن وحتى نهاية الموسم وأبرزها ضد أتلتيكو مدريد الثالث (المرحلة 30) وريال بيتيس السادس (32) وريال سوسييداد الرابع (35).

ومع استمرار غياب الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي أصيب ضد جيرونا بالذات في كانون الثاني/يناير، وبدري إضافة الى المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، وجد برشلونة صعوبة رغم أفضليته الميدانية واكتفى بنقطة جعلته بعيداً عن ريال بفارق 13.

وجاءت البداية قوية من ناحية برشلونة الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد خطأ دفاعي فادح، لكن الكرة التي أطلقها البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل قبل أن يتبعها أنسو فاتي بكرة قوسية مرت بجانب القائم الأيسر (5).

واستمرت الأخطاء الدفاعية لجيرونا الذي كاد أن يهدي جاره هدفاً ساذجاً بعدما أخطأ المدافع الأوروغوياني سانتياغو بوينو في إعادة الكرة الى حارسه الأرجنتيني باولو غاتسانيغا، فتوجهت نحو المرمى قبل أن يتدخل الأخير في اللحظة الأخيرة لإبعادها (9).

وبعد محاولة أولى لجيرونا من تسديدة للأرجنتيني فالنتين كاستيانوس خارج الخشبات الثلاث (12) وأخرى لإيفان مارتن بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن (18)، أهدر البرازيلي رافينيا فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل لبرشلونة (19) قبل أن تغيب الفرص تماماً عن المرميين حتى الدقيقة 36 حين تألق حارس الضيوف في صد محاولة من زاوية صعبة لرافينيا بعد تمريرة رائعة لفاتي.

وأتبعها برشلونة بفرصة أخطر للأوروغوياني رونالد أراوخو الذي طالب ورفاقه باحتساب الهدف لاعتبارهم أن الحارس غاتسانيغا أبعد الكرة بعدما تجاوزت الخط لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب (37)، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

ولم يتغير الكثير في بداية الشوط الثاني الذي شهد دخول العاجي فرانك كيسييه بدلاً من سيرجي روبرتو في صفوف برشلونة، إذ واصل "بلاوغرانا" ضغطه من دون فعالية أمام مرمى ضيفه، فكاد أن يدفع الثمن غالياً لو أحسن كاستيانوس التعامل مع انفراد تام بالحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، لكنه أطاح الكرة بجانب القائم الأيسر (56).

ورغم دخول فيران توريس بدلاً من فاتي، بدا برشلونة عاجزاً عن فك الشيفرة الدفاعية لجاره في ظل تواضع أداء ليفاندوفسكي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء كاد أن يحسمه غافي في الوقت القاتل لصالح أصحاب الأرض لكنه اصطدم بتألق الحارس غاتسانيغا (4+90).

وأنهى برشلونة اللقاء بفرصة ضائعة أخرى وهذه المرة لليفاندوفسكي الذي حول الكرة بكعب قدمه بعد تمريرة من أراوخو، لكن المدافع تدخل في الوقت المناسب لحرمانه من الهدف القاتل (6+90).

(ا ف ب)