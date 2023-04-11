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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الاسواق المحلية

11 نيسان / أبريل 2023 10:16

غزة - وكالة الرأي :

نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الاسواق المحلية لليوم الثلاثاء 11/04/2023.

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