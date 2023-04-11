تطبيق الكتروني أميركي للمطالبة بوقف المساعدات المالية لـ"إسرائيل"

واشنطن – وكالة الرأي :

أطلق في الولايات المتحدة الأميركية تطبيقاً الكترونياً للمطالبة بوقف المساعدات المالية المقتطعة من اموال دافعي الضرائب الأميركيين التي تمنح لـ"إسرائيل"، والمقدرة بأكثر من 3.8 مليار دولار سنويا.

ويشرح التطبيق الالكتروني الذي أطلقه أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، اسباب قطع هذه المساعدات السنوية عن "إسرائيل"، وما يمكن أن يؤدي له استثمارها في الولايات المتحدة من عوائد للمواطنين الأميركيين العاديين.

ويقدم التطبيق صورة عما يمكن انجازه سنويا من صرف مبلغ المساعدات المالية لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة، ويشير الى أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر السكن لـ 452 الف عائلة في منازل لإسكان الأسر منخفضة الدخل، ويتيح توفير علاج مجاني لمليون وثلاثمئة الف طفل، ويوفر توظيف 42 الف معلم جديد، ويوفر تركيب نحو 11 مليون وحدة لتوليد الكهرباء شمسية للمنازل الأميركية، اضافة لالغاء الديون الطلابية لنحو 100 الف طالب.

ويقدم التطبيق صورة مشابهة عما يمكن توفيره على مستوى المدن، ومثال ذلك عند ادخال اسم مدينة شيكاغو، يشير التطبيق انه يمكن ان يوفر للمدينة أكثر من 40 مليون دولار يمكن استخدامها لبناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتوفير علاج مجاني لأكثر من 14 الف طفل، وتوظيف 440 معلم جديد، وتركيب 115 الف وحدة لتوليد الكهرباء الشمسية.

ويتيح التطبيق لمستخدمه ارسال رسالة لعضو الكونغرس عن منطقته يطالبه برفض استخدام أموال الضرائب التي يدفعها لتمويل جرائم "إسرائيل" ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

ويتزامن إطلاق الموقع المحدث مع توقيع 10 من اعضاء الكونغرس بينهم السيناتور بيرني ساندرس، وعضو الكونغرس جمال بومان، على رسالة موجهة للرئيس الاميركي جو بايدن، تطالب بوقف المساعدات المالية السنوية لـ"إسرائيل" وربطها باحترام حكومتها للحقوق الفلسطينية.