مدارس حكومية تُنفذ نشاطات لتوفير كسوة العيد ومساعدات للطلبة

غزة - وكالة الرأي :

نفذت العديد من المدارس الحكومية نشاطات في مجال التكافل الاجتماعي وتوفير كسوة العيد ومساعدات رمضانية للطلبة المتعففين.

ففي مدرسة عبد الله أبو ستة للبنين في خان يونس تم توفير كسوة العيد لعدد من الطلاب، وفي مدرسة مسقط القرارة بمديرية شرق خان يونس جرى تنفيذ حملة سواعد الإخاء، وتوزيع طرود غذائية من الطعام واللحوم، وعيديات نقدية.

وفي مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بشرق غزة جرى تنظيم حملة لتأمين وتوزيع ملابس العيد على الطالبات.

وشهدت مدرسة البراق الأساسية بغرب غزة تنفيذ مبادرة سنابل الخير، أما في مدرسة رفح الأساسية للبنين فعملت على توزيع مواد غذائية ومساعدات رمضانية.

وهدفت هذه الحملات لإدخال الفرح والسرور على الطلبة إضافة إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي التي يتضمنها برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة منذ عامين في كافة مدارسها.