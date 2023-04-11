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الأسير خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ66

11 نيسان / أبريل 2023 10:57

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الأسير خضر عدنان يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 66 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله التعسفي.

أكدت أن في تصريح وصل " وكالة الرأي " أن الأسير يعاني من تدهور كبير في وضعه الصحي.

وكان نادي الأسير قال إن الأسير عدنان يُعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدان، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التّركيز، عدا عن الآلام الشّديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرًا بدأ يُعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وتحتجز إدارة السّجون الأسير عدنان حتى اليوم في (عيادة سجن الرملة) في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يقوم السّجانون بفتح الضوء عليه، كما وترفض نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

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