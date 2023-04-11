السياحة تدين اقتحام الاحتلال لموقع برك سليمان الأثري ببيت لحم

غزة- وكالة الرأي

أدانت وزارة السياحة والآثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لموقع برك سليمان الأثري جنوب مدينة بيت لحم.

وبينت الوزارة أن هذه الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال تعكس دلالة واضحة على الطبيعة الإجرامية التي تهيمن على سلوك المحتل وعقليته، خاصة مع النظر إلى الحالات المتكررة من الاعتداءات المماثلة على مواقع أثرية أخرى في مدن فلسطين المختلفة.

وأضافت الوزارة بأن هذه الاقتحامات تنتهك بوضوح كافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على حماية المواقع الأثرية، ما يستدعي وقفة من المؤسسات والمنظمات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات الممنهجية بحق المواقع الأثرية في فلسطين.