" وحدة الاعتماد المدرسي"تتفقد مدرسة صلاح الدين الأساسية "ب " للبنين

غزة- وكالة الراي

تفقد وفد من وحدة الترخيص و الاعتماد المدرسي بوزارة التربية و التعليم مدرسة صلاح الدين الأساسية "ب" للبنين و ذلك للاطلاع على إجراءات الدراسة الذاتية التي نفذتها المدرسة و مناقشة بعض الاستفسارات في الميدان و ضم الوفد د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي و أ. ليلى مطر مشرفة الاعتماد المدرسي حيث كان في استقبالهم د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة و أعضاء لجنة الجودة ،أ. وسام الغماري مسير قسم الترخيص و الاعتماد المدرسي ، أ. محمود حماد مديرة مدرسة صلاح الدين و بحضور عدد من مديرات المدارس. .

وتم خلال اللقاء استعراض ما قام بإنجازه مدراء و مديرات المدارس من إجراءات للدراسة الذاتية والوقوف على أهم الإشكاليات التي واجهتهم أثناء تنفيذ الدراسة .

