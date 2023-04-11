وكالة الرأي الفلسطينية "أمان": احتمالات خوض (إسرائيل) حرب متعددة الجبهات ازدادت وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة صوت التعليم تُطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان "واحة القيم" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات لمراقبة أسعار الملابس بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "وحدة حماية البيئة" تصدر تقرير انجازاتها الربعي لعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية " وحدة الاعتماد المدرسي"تتفقد مدرسة صلاح الدين الأساسية "ب " للبنين وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تدين اقتحام الاحتلال لموقع برك سليمان الأثري ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ نشاطات لتوفير كسوة العيد ومساعدات للطلبة المتعففين وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2506) الثلاثاء 11/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ66
أخبار » الأخبار الحكومية

"وحدة حماية البيئة" تصدر تقرير انجازاتها الربعي لعام 2023م

11 نيسان / أبريل 2023 11:51

341014352_538309024899528_6776468384766560523_n
341014352_538309024899528_6776468384766560523_n

غزة- وكالة الراي 
أصدرت وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة تقريرا ربعيا لأهم انجازات الوحدة خلال العام 2023م .

بدوره، أكد مدير دائرة الموافقات والتفتيش البيئي م.فادي نصار أنه تم استقبال ودراسة 74 طلب وموافقة بيئية لبعض المنشآت، وتم تنفيذ 45 زيارة ميدانية للمنشآت المقدمة للحصول على الموافقة البيئية، فيما تم اعتماد 9 مخططات بيئية لمشاريع محولة من اللجنة المركزية.

من جهته ،اعتبر مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي م.أحمد المناعمة أنه تم تنفيذ 3 زيارات لمكبات النفايات الصلبة ومحطات الترحيل، بالاضافة الى تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمتابعة المكبات العشوائية، في حين تم جمع عينات من محطات معالجة المياه العادمة، بالاضافة الى تنفيذ 8 جولات ميدانية لمراقبة التعديات على منطقة وادي غزة.

وفي ذات السياق، أفاد مسيّر وحدة حماية البيئة م.محمد مصلح أنه تم تنفيذ 9 جولات ميدانية لمراقبة التعديات على شاطئ البحر، بالاضافة الى المشاركة في التدريب المتخصص في مؤسسة الفاو لبناء القدرات الحكومية في مشاريع الاستزراع السمكي.

من جهته ، م.تامر نصار أنه تم المشاركة في عدة لجان فنية مختلفة من أبرزها اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن ولجنة الحرف الخطرة واللجنة الحكومية المشتركة لتصويب أوضاع محطات الوقود.

وأضاف م.عز الدين الشوا أنه تمت المشاركة أيضاً في كلا من لجنة مشروع وادي غزة بالاضافة الى لجنة تقييم الوضع البيئي للمنطقة الصناعية ولجنة الأزمات والكوراث الحكومية.

وأشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بجهود الطواقم الفنية العامة في وحدة حماية البيئة مؤكدا على حضورهم في عدة مجالات مرتبطة وتتقاطع مع حماية البيئة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟