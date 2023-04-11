"وحدة حماية البيئة" تصدر تقرير انجازاتها الربعي لعام 2023م

غزة- وكالة الراي

أصدرت وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة تقريرا ربعيا لأهم انجازات الوحدة خلال العام 2023م .

بدوره، أكد مدير دائرة الموافقات والتفتيش البيئي م.فادي نصار أنه تم استقبال ودراسة 74 طلب وموافقة بيئية لبعض المنشآت، وتم تنفيذ 45 زيارة ميدانية للمنشآت المقدمة للحصول على الموافقة البيئية، فيما تم اعتماد 9 مخططات بيئية لمشاريع محولة من اللجنة المركزية.

من جهته ،اعتبر مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي م.أحمد المناعمة أنه تم تنفيذ 3 زيارات لمكبات النفايات الصلبة ومحطات الترحيل، بالاضافة الى تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمتابعة المكبات العشوائية، في حين تم جمع عينات من محطات معالجة المياه العادمة، بالاضافة الى تنفيذ 8 جولات ميدانية لمراقبة التعديات على منطقة وادي غزة.

وفي ذات السياق، أفاد مسيّر وحدة حماية البيئة م.محمد مصلح أنه تم تنفيذ 9 جولات ميدانية لمراقبة التعديات على شاطئ البحر، بالاضافة الى المشاركة في التدريب المتخصص في مؤسسة الفاو لبناء القدرات الحكومية في مشاريع الاستزراع السمكي.

من جهته ، م.تامر نصار أنه تم المشاركة في عدة لجان فنية مختلفة من أبرزها اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن ولجنة الحرف الخطرة واللجنة الحكومية المشتركة لتصويب أوضاع محطات الوقود.

وأضاف م.عز الدين الشوا أنه تمت المشاركة أيضاً في كلا من لجنة مشروع وادي غزة بالاضافة الى لجنة تقييم الوضع البيئي للمنطقة الصناعية ولجنة الأزمات والكوراث الحكومية.

وأشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بجهود الطواقم الفنية العامة في وحدة حماية البيئة مؤكدا على حضورهم في عدة مجالات مرتبطة وتتقاطع مع حماية البيئة.

