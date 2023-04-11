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ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم

إذاعة صوت التعليم تُطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان "واحة القيم"

11 نيسان / أبريل 2023 12:03

إذاعة صوت التعليم تُطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان "واحة القيم"
إذاعة صوت التعليم تُطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان

غزة- وكالة الرأي


أطلقت إذاعة صوت التربية والتعليم برنامجاً إذاعياً بعنوان "واحة القيم"، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى  الطلبة، ضمن خطة أنشطة وفعاليات غرس وتعزيز القيم للعام 2023.

ويُبث البرنامج عبر إذاعة صوت التربية والتعليم على الموجه 102.1FM وصفحة الإذاعة يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ويُعاد الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم، وكذلك يوم الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، كما يُبث عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك.

ويتضمن البرنامج الإعلان عن مسابقة وجوائز لأفضل تلخيص للحلقة الإذاعية ينجزه الطلبة، حيث من شروط المسابقة أن يستمع الطالب لكامل الحلقة، ثم يقدم ملخصاً وافياً يحتوي على أهم محاورها، في صفحة واحدة"A4"، وأن تُرسل المشاركات عبر واتس اب الخاص بالإذاعة 00970568101100 في موعد أقصاه يوم الخميس من كل أسبوع حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وستكون الحلقة الأولى من البرنامج حول قيمة الصدق والأمانة حيث ستستضيف الداعية الإسلامي د. حماد الرقب.

يشار إلى أن البرنامج الإذاعي برعاية مؤسسة مسلم كير ماليزيا، ويأتي ضمن النشاطات الإعلامية لوحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُنفذه وزارة التعليم في مدارس قطاع غزة.

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