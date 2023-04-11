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"الشرطة المجتمعية " تُنـهي خلافات مالية بقيمة 242 ألف شيكل

11 نيسان / أبريل 2023 12:07

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غزة- وكالة الراي 

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 16 خلافًا ماليًا بقيمة 242 ألف و745 شيكل خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الرائد إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.

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