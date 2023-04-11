الشباب والثقافة ترعى مبادرة"حارتنا أحلى"لتعزيز التوعية الصحية والبيئية

غزة- وكالة الرأي

افتتح مركز زينة الشبابي، المبادرة الشبابية "حارتنا أحلى"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، ضمن مشروع المبادرات الشبابية لعام 2023.

وحضر افتتاح المبادرة، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للشباب والثقافة مدير دائرة تنسيق المحافظات في الهيئة العامة للشباب والثقافة صلاح جبر، ورئيس مركز زينة عطاف حمد، إضافة إلى ممثلين عن بلدية النصيرات.

وأوضح جبر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التوعية الصحية والبيئية لدى المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتًا إلى أنه تم من خلال المبادرة تنفيذ عدة أنشطة أبرزها ورش عمل ولقاءات تثقيفية، وزيارات توعوية ميدانية على البيوت، إضافة إلى رسم جداريات فنية، وتنظيف الشوارع، وطلاء الأرصفة، وتقليم الأشجار، وتوزيع نشرات مطبوعة حول النظافة العامة.

