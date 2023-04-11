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تعليم غرب غزة يكرم المدارس الفائزة في المسابقات الكشفية

11 نيسان / أبريل 2023 12:24

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غزة- وكالة الراي 
كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة المدارس الفائزة بالمسابقات الكشفية خلال العام الدراسي الحالي جاء ذلك خلال حفل أقامته المديرية في قاعة اجتماعات المديرية، وقد نُظمت عدة مسابقات كشفية خلال العام الدراسي الحالي منها الصيحات الكشفية، والألعاب الكشفية، والمخيمات الكشفية والعديد من المسابقات لمختلف المراحل الدراسية.

وحضر الاحتفال، د.خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، ود.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية, وأ.خالد بدوي مشرف النشاط الرياضي في قسم الأنشطة، وأ.رانيا جابر مشرفة النشاط الكشفي إضافة إلى مدراء المدارس والمعلمين الفائزين في المسابقات.

وأكد د.الشيخ خليل على اهتمام المديرية الكبير في الأنشطة والفعاليات الكشفية وتنمية هذه الميول في أذهان ونفوس طلبتنا بهدف اعداد كوادر طلابية واعدة يكون لديها الانتماء للوطن وخدمته والالتزام والانضباط، مبيناً إنه في ختام هذا العام الدراسي وجدنا تفاعلاً كبيرا من الطلبة في مجال الكشافة من خلال مشاركتهم في البرامج النوعية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم.

من جهته، بين د.المزين أن جميع المسابقات الكشفية كان لها الأثر الايجابي في زيادة الوعي والتثقيف والتدريب على مختلف المهارات الكشفية.

وشكر المزين قسم الأنشطة التربوية على مجهوداته الكبيرة في إنجاح هذه المسابقات ومتابعتها والإشراف عليها وصولاً إلى مرحلة التكريم.

وقدمت إدارة المديرية التهنئة لجميع الفائزين وتم تكريمهم بالشهادات الكؤوس التقديرية وسط أجواء ملؤها البهجة والسرور.
 

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