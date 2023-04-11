"ديوان الفتوى" يقدم (58) فتوى واستشارة ومذكرة قانونية

غزة- وكالة الرأي

أفاد التقرير الربعي لديوان الفتوى والتشريع بغزة ، أن الديوان أصدر (17) فتوى واستشارة قانونية و (41) مذكرة قانونية خلال عام 2023م.

وبيَن التقرير أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (12) تشريعاً قبل الإقرار و(25) تشريعاً بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.

واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان، منها فرز وتصنيف وأرشفة (218) تشريعاً وإضافتها للموقع الإلكتروني، وتم توزيع وبيع (409) من إصدارات الديوان، إضافة إلى المشاركة في (71) لجنة ولقاءً قانونياً.

وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلوما

