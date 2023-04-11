وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تكرم الفائزين في مسابقة "كسر القيد" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تُفعّل الخطاب الدولي لرصد انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية برفح تُنفذ "310" مهمة خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير علي السعدي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ترأس الاجتماع الأول للجنة الأجور في غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة "الصليب الأحمر" توضح أسباب إغلاق مكاتبها في أريحا وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بيتكوين" تخترق حاجز 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر الدليل الإرشادي للمتقدمين للوظائف التعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تكرم الفائزين في مسابقة "كسر القيد"

11 نيسان / أبريل 2023 03:25

59234E25-64AB-42B0-8DFC-87D453D849FE
59234E25-64AB-42B0-8DFC-87D453D849FE

غزة-الرأي:

كرمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفائزين في المسابقة الإلكترونية والتي جاءت بعنوان "كسر القيد" الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية في منطقة غرب غزة، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني "الأسرى درع المسرى".

وجاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة، اليوم الأربعاء في مقرها، بحضور أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أ. أحمد الدلو المتحدث باسم الكتلة الإسلامية غرب غزة وممثلي عن الكتلة الإسلامية، وعدد من الطلاب المشاركين في المسابقة.

وقال المدهون، أن هذه المسابقة جاءت ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وضمن جهود الوزارة لتفعيل وتدويل قضية الأسرى من خلال تشجيع وحشد كافة الطاقات الإبداعية لمساندة ودعم قضية الأسرى، والتي تساهم وتعطي زخم وقوة في التأثير من أجل نصرة أسرانا داخل سجون الاحتلال، ويجب العمل على تعزيزها.

وأضاف، أن مثل هذه الأعمال الإبداعية تساهم كثير في دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتساعد على اظهار مدى الإجرام الصهيوني الذي يتعرضون له الأسرى، مثمناً جهود جميع المشاركين في تنظم ودعم وانجاح هذه المسابقة، مؤكداً على ضرورة رفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومساندة الأسرى بمختلف الطرق والوسائل، وتعزيز ثقافة العالم الحر بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

وبدوره تحدث أ. أحمد الدلو المتحدث باسم الكتلة الإسلامية غرب غزة عن أهمية تلك المسابقات التي نصنع منها محتوى خاص بالقضايا والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى في سجون الاحتلال وذلك من خلال اختراق تلك المسابقات الإبداعية للساحات الخارجية ومحاولة التأثير في الشارع العربي لكي نوصل لهم معاناة الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

وفي ختام الحفل تم توزيع جوائز مادية على الفائزين وشهادات شكر وتقدير على كل من ساهم في انجاح الحفل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟