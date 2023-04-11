وزارة الأسرى تكرم الفائزين في مسابقة "كسر القيد"

غزة-الرأي:

كرمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفائزين في المسابقة الإلكترونية والتي جاءت بعنوان "كسر القيد" الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية في منطقة غرب غزة، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني "الأسرى درع المسرى".

وجاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة، اليوم الأربعاء في مقرها، بحضور أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أ. أحمد الدلو المتحدث باسم الكتلة الإسلامية غرب غزة وممثلي عن الكتلة الإسلامية، وعدد من الطلاب المشاركين في المسابقة.

وقال المدهون، أن هذه المسابقة جاءت ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وضمن جهود الوزارة لتفعيل وتدويل قضية الأسرى من خلال تشجيع وحشد كافة الطاقات الإبداعية لمساندة ودعم قضية الأسرى، والتي تساهم وتعطي زخم وقوة في التأثير من أجل نصرة أسرانا داخل سجون الاحتلال، ويجب العمل على تعزيزها.

وأضاف، أن مثل هذه الأعمال الإبداعية تساهم كثير في دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتساعد على اظهار مدى الإجرام الصهيوني الذي يتعرضون له الأسرى، مثمناً جهود جميع المشاركين في تنظم ودعم وانجاح هذه المسابقة، مؤكداً على ضرورة رفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومساندة الأسرى بمختلف الطرق والوسائل، وتعزيز ثقافة العالم الحر بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

وبدوره تحدث أ. أحمد الدلو المتحدث باسم الكتلة الإسلامية غرب غزة عن أهمية تلك المسابقات التي نصنع منها محتوى خاص بالقضايا والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى في سجون الاحتلال وذلك من خلال اختراق تلك المسابقات الإبداعية للساحات الخارجية ومحاولة التأثير في الشارع العربي لكي نوصل لهم معاناة الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

وفي ختام الحفل تم توزيع جوائز مادية على الفائزين وشهادات شكر وتقدير على كل من ساهم في انجاح الحفل.