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شؤون المرأة تبحث مع الصحة تجهيز غرف استقبال للناجيات في المستشفيات

11 نيسان / أبريل 2023 03:56

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غزة- وكالة الراي:

بحثت وزارة شؤون المرأة مع وازرة الصحة، سبل تجهيز غرف استقبال إجرائية للناجيات في عدد من المرافق الصحية وخاصة المستشفيات، وذلك في إطار عمل "الفريق الوطني" لخدمة النساء الناجيات من العنف.

وجاء ذلك خلال لقاء أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة بوفد من وزارة الصحة مؤلف من د. أسامة أبو معمر مدير دائرة صحة المجتمع ود. هالة عياش رئيس قسم صحة المرأة.

وأكدت هارون على أهمية تعزيز وتطوير غرف الاستقبال في المؤسسات والمرافق التي ترتادها وتتلقى المرأة فيها الخدمة، مبينة أن ذلك سيكون ضمن المبادرات الرئيسية التي ستقدمها الوزارة للعمل على ٌإقرارها وتنفيذها.

وأشارت إلى التجربة الناجحة في توفير غرف استقبال إجرائية في مراكز الشرطة، الأمر الذي من شأنه تخفيض نسبة العنف لدى الأسر وفي المجتمع بشكل عام، منوهة إلى ضرورة تشجيع المبادرات الجمعية الخاصة في قضايا المرأة بشكل عام.

من جهته، أكد أبو معمر على أهمية إيجاد أساليب مواجهة مركزة للإفرازات السلبية الدخيلة على المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال الفهم الحقيقي للقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل والمجتمع الفلسطيني، مشدداً على ضرورة التوجه للعمل من منطلقات محددة وليس بردات الفعل.

وأشاد أبو معمر بإعداد وزارة المرأة الدليل المفاهيمي لعرض قضايا المرأة، لما يستند على مؤشرات وطنية تساهم في تعزيز الدور التنموي، وكذلك تساهم في قراءة واقعية منهجية علمية لواقع المرأة الفلسطينية.

يشار إلى أن جرى تشكيل فريق وطني من الوزارات المختلفة لدليل إجراءات العمل الموحد لمقدمي الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف واكساب الفريق معلومات عن العنف والتأصيل الشرعي والقانوني لتجريمه، حيث يضم الفريق الوطني ممثل من وزارة شؤون المرأة، الداخلية والأمن الوطني بشقيها المدني والعسكري، القضاء الشرعي، التنمية الاجتماعية، العدل، والصحة والتربية والتعليم.

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