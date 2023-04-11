"الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا لعرض مواهب الأطفال

غزة-الرأي:

نظمت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الثلاثاء مهرجان "كرنفال الإبداع"، بمشاركة عدد من المدارس ومؤسسات الطفولة، لعرض مواهب الأطفال وإبداعاتهم، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الطفل الفلسطيني.

وحضر المهرجان الذي أقيم في مركز هوليست الثقافي، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل، ومدير مركز هوليست الأستاذ أسامة العالول، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الشريكة ومؤسسات الطفولة.

وعبر محيسن عن سعادته بتنظيم هذا المهرجان، مشددًا على أهمية البرامج والفعاليات التي تسهم في تطوير وصقل مواهب الأطفال المبدعين وإكسابهم تجارب جديدة.

وأكد أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية إطلاق عدة برامج تستهدف الأطفال الموهوبين لتطوير مواهبهم ومساعدتهم في التعبير عن مكنوناتهم الإبداعية، لافتًا إلى أن تلك المواهب تظهر الوجه الحضاري الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال جاهدًا لتشويهه.

وشدَّد محيسن على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة العامة للشباب والثقافة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الطفولة وتكثيف الأنشطة والبرامج المشتركة لخدمة قطاع الطفولة والطلائع وبناء جيلٍ مبدعٍ ومثقفٍ منتمي لثقافته الفلسطينية الأصيلة ومحافظ على الثوابت الوطنية.

وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والتراثية المتنوعة التي قدمها مجموعة من الأطفال.