الدعليس يتسلّم التقرير السنوي من ديوان الرقابة المالية والإدارية

غزة- وكالة الرأي

تسلّم رئيس متابعة العمل الحكوميعصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام 2022، والذي يحتوي على عشرات التقارير المتعلّقة بعمل المؤسسات الحكومية خلال العام المنصرم وتوصيات الديوان بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدعليس مع نائب رئيس الديوان يوسف أبو سلمية في مقر رئاسة العمل الحكومي في مدينة غزة.

وأكّد الدعليس دعمه اللامحدود للجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط وتجويد الخدمات الحكومية بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا، مشدّدًا على مراجعته ومتابعته لما ورد في التقرير السنوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبه، شكر أبو سلمية، رئيس متابعة العمل الحكومي على سرعة استجابته وتواصله مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعامله باهتمام عالٍ وكبير مع التقارير المرفوعة إليه.