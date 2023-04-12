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10 أطعمة يمكن أن ترفع على الفور مستويات الكوليسترول

12 نيسان / أبريل 2023 09:11

10 أطعمة يمكن أن ترفع على الفور مستويات الكوليسترول
10 أطعمة يمكن أن ترفع على الفور مستويات الكوليسترول

هل أنت معرض لخطر ارتفاع الكوليسترول؟ تجنب هذه الأطعمة العشرة، وفقا لموقع " thehealthsite"  يمكن أن تزيد هذه الأطعمة على الفور من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات الصحية الخطيرة الأخرى.

البيض
 
البيض غني بالكوليسترول. 1 بيضة كبيرة تحتوي على 207 ملغ من الكوليسترول.

الجبن
 
يمكن أن تعطيك شريحة واحدة (22 جرامًا) من الجبن حوالي 20 مجم من الكوليسترول.

الجمبرى
 
المحار غني بالكوليسترول. 85 جرام من الروبيان أو السلطعون تحتوي على 214 مجم من الكوليسترول.

لحوم الأعضاء
 
اللحوم العضوية مثل القلب والكلى والكبد غنية جدًا بالكوليسترول.

زبادي كامل الدسم
 
كوب واحد (245 جرام) من الزبادي كامل الدسم يمنحك 31.8 مجم من الكوليسترول.

السردين
 
92 جرام من السردين تحتوي على 131 مجم من الكوليسترول.

الأطعمة المقلية
 
الأطعمة المقلية غنية جدًا بالكوليسترول ويجب تجنبها بأي ثمن.

وجبات سريعة
يعاني عشاق الوجبات السريعة دائمًا من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

اللحوم المصنعة
 
اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والنقانق هي أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب تجنبها.

الحلويات السكرية
 
الحلويات السكرية غنية بالكوليسترول، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية.

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