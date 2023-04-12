تعليم شرق غزة يكرم الفائزات في مسابقة حفظ سورة الكهف

غزة- وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة ثلة من طالبات برنامج التعليم الموازي الفائزات في مسابقة حفظ سورة الكهف.

وحضر التكريم الذي تم بمركز التعليم الموازي بمقره بمدرسة الإمام الشافعي الأساسية للبنين مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات ومسير قسم الأنشطة الطلابية، نادية صبرة مديرة مركز التعليم الموازي" بنات"إلى جانب معلمات المركز و الطالبات المحتفى بهن.

وثمن نور الدين جهود العاملين في المركز معربًا في الوقت ذاته عن فخره واعتزازه بطلبة برنامج التعليم الموازي الذين يسعون جاهدين للنجاح.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يقدم خدمة جيدة لطلابنا كي يتمكنوا من تعويض ما فاتهم ويفتح المجال أمامهم ليلتحقوا بالجامعات في المستقبل القريب، منوهاً بأن المديرية لن تدخر أي جهد في سبيل تذليل الصعاب أمام هذه الشريحة من أبنائنا لتعويض ما فاتهم من فرص التعليم.

بدورها أكدت صبرة أن الأمور في المركز تسير على خير ما يرام من حيث التزام الطالبات بالدوام و سعيهن الحثيث للنجاح.