"الاقتصاد" تنظم جولات ليلية على مخابز مدينة غزة

غزة - وكالة الرأي:

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد في محافظة غزة جولات ليلية على المخابر للتأكد من مدى التزامها بشروط الصحية الواجب توفرها.

وأفادت الإدارة العامة لحماية المستهلك، بأن طواقمها نفذت زيارات ميدانية على 8 مخابز، وضبطت خلالها 67 كجم بتيفور مشكّل بسبب مخالفتها للمواصفات الفلسطينية من حيث عدم وجود تاريخ انتاج على العبوات، وكذلك محضري ضبط لمخابز لم تلتزم بالإجراءات السليمة.

وذكرت أن طواقمها تابعت خلال جولاتها بمشاركة طواقم مباحث التموين جودة الدقيق والمياه المستخدمة في صناعة الخبز والمعجنات وفحص وزن ربطة الخبز.

وأكدت الوزارة أن طواقمها ما زالت تواصل العمل بخطتها الرمضانية في الرقابة على الأسعار، ومنع رفع أسعار السلع في الأسواق والمحال التجارية واستغلال حاجة المواطنين.