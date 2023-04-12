"الأوقاف" توزع مساعدات نقدية على 100 أسرة متعففة

غزة- وكالة الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية مساعدات نقدية بقيمة 20,000 شيكل، موزعة بالتساوي على 100 أسرة متعففة، بتمويل كريم من مؤسسة UC3.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة إسليم، أن اختيار الأسر المستفيدة يتم من خلال عدة معايير واضحة ودقيقة، تم وضعها من قبل عدة لجان مختصة؛ لتنظيم العمل الإغاثي داخل منظومة لجان الزكاة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارة العامة للزكاة تبذل جهودًا كبيرة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المعوزة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وبدء موسم عيد الفطر السعيد.

وأشاد بجهود مؤسسة UC3 المبذولة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة منذ سنوات.