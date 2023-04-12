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سلطة الأراضي تؤكد بأهمية إرفاق خارطة مساحية بمعاملات الطابو

12 نيسان / أبريل 2023 12:57

سلطة الأراضي تؤكد على أهمية إرفاق خارطة مساحية في معاملات الطابو
سلطة الأراضي تؤكد على أهمية إرفاق خارطة مساحية في معاملات الطابو

غزة- وكالة الرأي

أكدت سلطة الأراضي مجدداً على أهمية إرفاق خارطة مساحية بالإحداثيات للأراضي المراد تسجيلها في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو .

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها  اليوم الأربعاء، إن إرفاق الخارطة المساحية يحقق مصلحة كبيرة للمواطنين من حيث بيان حدود المقسم المراد بيعها بشكل دقيق وبالإحداثيات ويقلل من عملية البيع على الشيوع.

كما أكدت على أن هذه الخارطة تحدد الموقع و تقلل من عمليات النصب والاحتيال والبيع أكثر من مرة وبيع الشوارع .

وشددت على أن إتمام المواطنين لمعاملاتهم حسب الاجراء المعمول به حاليا ً يساعد المواطنين في حال اللجوء الى القضاء والحجز على الأراضي بحيث يتم الحجز على الجزء الخاص بالمواطن المسجل في الطابو وليس على كامل القطعة والقسيمة كما كان معمول به سابقاً .

وأشارت سلطة الأراضي إلى أن إرفاق خارطة مساحية بالإحداثيات مع معاملات الطابو يسهل تحديد الملكيات بحيث تكون الملكية المسجلة في الطابو مطابقة تماما ً للملكية على أرض نشرت الواقع بحدود الأرض ومساحتها .

كما نشرت سلطة الأراضي توضيح بالإجراءات التي يتوجب على المواطن اتخاذها لإتمام معاملته وفقاً لخارطة احداثيات .

سلطة الأراضي تؤكد على أهمية إرفاق خارطة مساحية في معاملات الطابو 340862816_899667054589062_542434555215222366_n
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