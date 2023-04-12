وكالة الرأي الفلسطينية سُلطة الأراضي تخصص 157 دونمًا لخدمة المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية توقف حركة الصيد بسبب المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تضبط 120 بئر مياه مخالف منذ بداية عام2023 وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنهي المسابقة الرمضانية الأولى للعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تؤكد بأهمية إرفاق خارطة مساحية بمعاملات الطابو وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط مُطلقاً للنار بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية في كتب السنة النبوية وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" توزع مساعدات نقدية على 100 أسرة متعففة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات ليلية على مخابز مدينة غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

12 نيسان / أبريل 2023 01:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس.

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/14) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/14) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟